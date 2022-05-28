Федерація боксу України відповіла Гутцайту та ЗМІ на звинувачення в бік Продивуса
Гутцайт: «російські війська вже завдали спортивній інфраструктурі України збиток в 110 млн доларів»
Міністр молоді та спорту – про плани відновлення споруд
13:57
Вадим Гутцайт / Фото - FacebookМіністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ефірі національного телемарафону розповів, яких збитків завдала росія українській спортивній інфраструктурі.
«У нас постраждали 73 спортивних об'єкта, де повністю вони зруйновані, де є якісь пошкодження даху. Ми вже приблизно нарахували 110 млн доларів збитків, це на сьогоднішній день стоять 73 об'єкта».
«Ми збираємо дані, вже працює група з відновлення спортивної інфраструктури і в цілому по спорту після закінчення війни. Уже напрацьовуємо, що доведеться відновити, що побудувати, які умови ми повинні створити для спортсменів».
«Планів багато, тому що необхідно зберегти спорт вищих досягнень, щоб Україна була конкурентоспроможна на Олімпійських іграх не тільки в 2024 році, але і в 2028 і всіх наступних».
Раніше Гутцайт засудив президента Федерації боксу України Володимира Продівуса за підтримку російського глави Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умара Кремлева.