Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Тема дня«Реал» не програє фінали Ліги чемпіонів? Останнім його переміг саме «Ліверпуль», і саме в Парижі
Зараз в ефірі
15:20
Гандбол. Євро-2022. Чоловіки. Польща - Іспанія
14:40
Вечір боксу. Boxing Jungle 2

Гутцайт: «російські війська вже завдали спортивній інфраструктурі України збиток в 110 млн доларів»

Міністр молоді та спорту – про плани відновлення споруд
Olympics
13:57
Гутцайт: «російські війська вже завдали спортивній інфраструктурі України збиток в 110 млн доларів»
Вадим Гутцайт / Фото - Facebook
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт в ефірі національного телемарафону розповів, яких збитків завдала росія українській спортивній інфраструктурі.

«У нас постраждали 73 спортивних об'єкта, де повністю вони зруйновані, де є якісь пошкодження даху. Ми вже приблизно нарахували 110 млн доларів збитків, це на сьогоднішній день стоять 73 об'єкта».


«Ми збираємо дані, вже працює група з відновлення спортивної інфраструктури і в цілому по спорту після закінчення війни. Уже напрацьовуємо, що доведеться відновити, що побудувати, які умови ми повинні створити для спортсменів».


«Планів багато, тому що необхідно зберегти спорт вищих досягнень, щоб Україна була конкурентоспроможна на Олімпійських іграх не тільки в 2024 році, але і в 2028 і всіх наступних».


Раніше Гутцайт засудив президента Федерації боксу України Володимира Продівуса за підтримку російського глави Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умара Кремлева.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Вадим Гутцайт

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Федерація боксу України відповіла Гутцайту та ЗМІ на звинувачення в бік Продивуса
Федерація боксу України відповіла Гутцайту та ЗМІ на звинувачення в бік Продивуса
Бокс Аматорський бокс
23 травня 22:15
2
«Продівус вчинив цинічно і неприпустимо». Гутцайт засудив президента ФБУ за підтримку росіянина Кремльова
«Продівус вчинив цинічно і неприпустимо». Гутцайт засудив президента ФБУ за підтримку росіянина Кремльова
Бокс Аматорський бокс
20 травня 16:45
Гутцайт: «Якщо війна буде продовжуватися, УПЛ потрібно розпочинати десь за кордоном»
Гутцайт: «Якщо війна буде продовжуватися, УПЛ потрібно розпочинати десь за кордоном»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13 травня 15:55

Новини: Olympics

Гутцайт: «російські війська вже завдали спортивній інфраструктурі України збиток в 110 млн доларів»
Гутцайт: «російські війська вже завдали спортивній інфраструктурі України збиток в 110 млн доларів»
13:57
Міжнародний олімпійський комітет: Ісінбаєва і Тарпіщев не брали участі в 139-й сесії МОК
Ексклюзив Міжнародний олімпійський комітет: Ісінбаєва і Тарпіщев не брали участі в 139-й сесії МОК
21 травня 21:57
Сергій Бубка: «Вторгнення російської армії 24 лютого стало шоком для всього світу»
Сергій Бубка: «Вторгнення російської армії 24 лютого стало шоком для всього світу»
20 травня 19:28
Томас Бах – Сергію Бубці: «Дякую від щирого серця за те, що ви робите, щоб координувати дії МОК»
Томас Бах – Сергію Бубці: «Дякую від щирого серця за те, що ви робите, щоб координувати дії МОК»
20 травня 17:33
Томас Бах: «Наші стосунки з російським політичним керівництвом різко погіршилися за останні роки»
Томас Бах: «Наші стосунки з російським політичним керівництвом різко погіршилися за останні роки»
20 травня 15:16
МОК розгляне відсторонення російських спортсменів від турнірів через війну в Україні
МОК розгляне відсторонення російських спортсменів від турнірів через війну в Україні
20 травня 12:26
﻿Бубка: «Польща неймовірно підтримує Україну. Ми дуже вдячні»
﻿Бубка: «Польща неймовірно підтримує Україну. Ми дуже вдячні»
18 травня 20:58
Кличко: «Знаю, що Бубка патріот і у нього чітка позиція по цій війні»
Кличко: «Знаю, що Бубка патріот і у нього чітка позиція по цій війні»
18 травня 16:46
Володимир Кличко закликав відсторонити росіян до наступної Олімпіади
Володимир Кличко закликав відсторонити росіян до наступної Олімпіади
18 травня 10:41
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:59
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
23 травня 10:18
Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Тема дня
Олена Костевич: «Мої родичі живуть в росії. Вони були в Україні, знають які ми насправді, але телевізор краще всіх пояснить...»
Стрільба кульова
23 травня 18:29
1
Всі новини