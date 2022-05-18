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Кличко: «Знаю, що Бубка патріот і у нього чітка позиція по цій війні»

Віталій допустив, що проти глави НОК можуть вестись інтриги
Olympics
16:46
Кличко: «Знаю, що Бубка патріот і у нього чітка позиція по цій війні»

Мер Києва і екс-чемпіон світу з боксу Віталій Кличко в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир прокоментував критику щодо глави Національного олімпійського комітету Сергія Бубки, якому дорікають в нечіткій позиції по війні в Україні.

«Я знаю Сергія досить великий проміжок часу і знаю, що він має чітку проукраїнську позицію. Може бути є якісь інтриги. Я не слідкував за цими процесами, але знаю, що він патріот і у нього чітка позиція щодо цієї війни. Я не можу коментувати там, де не володію інформацією. Знаю його як патріота і людину яка завжди відстоює інтереси України».

Нагадаємо, раніше Бубка розповів про виконану роботу за час широкомасштабної війни.

Карен Агабекян
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Сергій Бубка Віталій Кличко

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