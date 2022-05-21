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Міжнародний олімпійський комітет: Ісінбаєва і Тарпіщев не брали участі в 139-й сесії МОК

XSPORT отримав відповідь на запит з приводу резонансного питання
Olympics
21:57
Міжнародний олімпійський комітет: Ісінбаєва і Тарпіщев не брали участі в 139-й сесії МОК
Фото: olympics.com

Вчора, 20 травня в Лозанні пройшла 139-та сесія Міжнародного олімпійського комітету. І в українському медійному просторі підійнялося питання з приводу того чому на неї були допущені російські члени МОК Олена Ісінбаєва і Шаміль Тарпіщев.

XSPORT.ua звернувся з запитом до МОК і отримав відповідь від речника Комітету:

«Згідно з Олімпійською хартією, члени МОК не є представниками своєї країни в МОК. Навпаки, вони обираються МОК як індивідуальності, а потім делегуються як посли МОК у спортивні організації в своїй країні. 

Повідомляємо, що російські члени МОК не брали участі в сесії МОК 20 травня 2022 року».

У МОК лише два російські члени – це Олена Ісінбаєва і Шаміль Тарпіщев. Відповідно, вони не брали участі в 139-й сесії МОК.

Щоправда, важливо уточнити, що сесія розпочалася 3 лютого в Пекіні. Там Ісінбаєва й Тарпіщев справді були присутніми, про що свідчать відповідні світлини. Однак 20 травня в Лозанні, Швейцарія, згідно з відповіддю МОК, їх не було. Ні фізично, ні за допомогою відео-зв'язку.

Варто відзначити, що президент МОК Томас Бах під час свого виступу на цій сесії заявив, що у Міжнародного олімпійського комітету після допінгового скандалу, пов’язаного з сочі-2014, серйозно погіршилися стосунки з політичним керівництвом росії.

В свою чергу, президент НОК Сергій Бубка брав безпосередню участь в сесії МОК і під час свого виступу подякував за допомогу Україні в період війни, зокрема створенням Фонду солідарності, який зібрав вже 2,4 мільйони доларів.

 

Сергій Лук'яненко
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Томас Бах МОК Сергій Бубка

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