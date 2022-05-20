Україна втретє в історії завершила Олімпійські ігри з однією медаллю
МОК розгляне відсторонення російських спортсменів від турнірів через війну в Україні
Засідання розпочнеться з виступу Томаса Баха
12:26
Засідання МОК пройде в змішаному форматі: деякі члени комітету будуть присутні в Лозанні, інші – приєднаються до нього по відеозв'язку.
Відкриє цей захід виступ президента організації Томаса Баха, який, як очікується, дасть свою оцінку з приводу нападу росії на Україну.
Нагадаємо, 28 лютого МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних турнірах.
Напередодні колишній чемпіон світу Володимир Кличко закликав МОК відсторонити росіян від наступних Олімпійських ігор.
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