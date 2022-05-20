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МОК розгляне відсторонення російських спортсменів від турнірів через війну в Україні

Засідання розпочнеться з виступу Томаса Баха
Olympics
12:26
МОК розгляне відсторонення російських спортсменів від турнірів через війну в Україні
20 травня пройде сесія Міжнародного олімпійського комітету (МОК), на якій буде піднято питання щодо відсторонення російських спортсменів від змагань через війну на території України.

Засідання МОК пройде в змішаному форматі: деякі члени комітету будуть присутні в Лозанні, інші – приєднаються до нього по відеозв'язку.

Відкриє цей захід виступ президента організації Томаса Баха, який, як очікується, дасть свою оцінку з приводу нападу росії на Україну.

Нагадаємо, 28 лютого МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських і білоруських спортсменів до участі в міжнародних турнірах.

Напередодні колишній чемпіон світу Володимир Кличко закликав МОК відсторонити росіян від наступних Олімпійських ігор.
Володимир Кириченко
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