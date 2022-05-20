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Сергій Бубка: «Вторгнення російської армії 24 лютого стало шоком для всього світу»

Президент НОК заявив, що Томас Бах обіцяв підтримати відбудову спортивної інфраструктури України
Olympics
19:28
Сергій Бубка: «Вторгнення російської армії 24 лютого стало шоком для всього світу»

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка отримав слово на 139-й сесії Міжнародного олімпійського комітету і подякував за підтримку, котру український спорт в період війни з росією отримує від Олімпійської спільноти:

«Вторгнення російської армії 24 лютого стало шоком для всього світу.

Особисто я щойно повернувся з Олімпійських ігор в Пекіні. Я був у Києві, коли о 5 ранку перші бомби впали на землю навколо столиці України. О 6 ранку я зв’язався з керівництвом МОКу, з Керівником Офісу Президента України, ми скорегували подальші дії щодо жорстких санкцій для россії та білорусі.

Ми хотіли, щоб наші спортсмени продовжували виступати на міжнародній арені.

Того ж дня МОК негайно засудив порушення олімпійського перемир'я та війну, яку розпочала російська армія за підтримки білорусі.

Згодом Виконком МОК опублікував ще два комюніке, які включали захисні заходи у вигляді рекомендацій міжнародним федераціям та санкції проти тих, хто несе відповідальність за війну.

Реакція Міжнародного олімпійського комітету була дуже сильною та миттєвою.

Спортивний рух відреагував надзвичайно сильно та продемонстрував непохитну єдність.

Ми вдячні МОКу та світовій Олімпійській спільноті.

Наприкінці лютого Виконком МОК прийняв рішення про створення Фонду солідарності для допомоги олімпійській спільноті та спортивному руху України. Завдяки загальним зусиллям сума коштів у Фонді на сьогодні зросла до 2,4 мільйонів доларів. Коли створили фонд, президент МОК наполегливо просив мене приїхати до Лозанни, щоб разом з командою Олімпійської солідарності очолити та координувати його роботу.

Ми перебуваємо в прямому контакті з нашими національними федераціями та спортсменами, які залишили країну та переїхали до Європи та багатьох інших частин світу. Ми працюємо разом як одна сильна команда.

Хочу сказати, що спочатку усі були в шоці, було важко зібрати всіх та запевнити, що ми повинні продовжувати тренуватися та змагатися, що спортсмени повинні зробити зусилля і продовжити представляти свою країну.

Нещодавно я побував в Україні, Італії та Швейцарії. Разом з нашим Міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом ми побачились зі спортсменами, послухали їх, щоб зрозуміти як працює наша підтримка і що ще ми можемо зробити. Президент Бах дав чітке завдання – дізнатися як ще можна допомогти.

Щодня ми втрачаємо наших людей, серед них 51 спортсмен, які втратили своє життя. Разом з політичним керівництвом нашої держави ми твердо впевнені в тому, що ми маємо продовжувати представляти Україну на міжнародних змаганнях.

Сьогодні приблизно 3000 спортсменів і тренерів перебувають за межами України в різних частинах світу. Ми продовжуємо підтримувати їх. На сьогодні, завдяки Фонду солідарності ми вже профінансували 65 різноманітних проектів.

До того ж, президент МОК Томас Бах висловив свою повну підтримку щодо пропозиції Вадима Гутцайта про майбутню відбудову спортивної інфраструктури України за участю усіх учасників світового Олімпійського руху. Президент запевнив, що підтримка нашого спорту не припинятиметься.

Разом з Президентом МОК та Міністром молоді і спорту України ми обговорили заклики до продовження санкцій у спортивній сфері. Томас Бах підкреслив, що МОК виступає за санкції проти будь-кого в Олімпійській спільноті, хто підтримує війну, а також наголосив, що МОК продовжує стежити за ситуацією.

Я завжди жив з олімпійськими цінностями в серці й солідарність є нашим ключовим посланням. Те, що ми бачимо сьогодні, є безпрецедентним рівнем солідарності».

Нагадаємо, Томас Бах подякував Сергію Бубці за координацію дій Фонду солідарності, котрий допомагає українським спортсменам продовжувати тренуватися і брати участь у змаганнях.

Сергій Лук'яненко
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Сергій Бубка

Коментарі 2

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20 травня 2022р. 20:28
гнида,БЛА БЛА БЛА.а війну війною не назвав. рашку агресором теж. старий совковий мотлох,гнати геть
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20 травня 2022р. 19:49
Бідоласі мову аж відібрало,не знав до кого примкнути.
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