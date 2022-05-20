Томас Бах: «Наші стосунки з російським політичним керівництвом різко погіршилися за останні роки»
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах на 139-й Сесії МОК розповів чи спілкувався він з представниками росії з приводу їх військового нападу на Україну:
«На жаль, ми могли лише апелювати на публіку, тому що наші відносини з російським політичним керівництвом різко погіршилися за останні роки.
Все погіршилося після допінгового скандалу, кібератак і навіть особистих погроз особам з МОК та Олімпійського руху.
Оскільки наші звернення залишилися непочутими, МОК та Олімпійський рух вжили негайних дій після того, як росія за підтримки білорусі розпочала цю війну.
Позиція Олімпійського руху щодо війни викладена в моєму посланні «Дайте шанс миру», яке широко розповсюдили та оцінили уряди та організації по всьому світу».
За нашою інформацією, Міжнародний олімпійський комітет дійсно взагалі не підтримує контактів з російським НОК з часі допінгових скандалів довкола Сочі-2014.
Нагадаємо, в МОК не дозволили російським та білоруським компаніям брати участь в тендері на показ Олімпійських ігор 2026 і 2028.
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