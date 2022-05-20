Томас Бах: «Наші стосунки з російським політичним керівництвом різко погіршилися за останні роки»

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах на 139-й Сесії МОК розповів чи спілкувався він з представниками росії з приводу їх військового нападу на Україну:

Все погіршилося після допінгового скандалу, кібератак і навіть особистих погроз особам з МОК та Олімпійського руху.

Оскільки наші звернення залишилися непочутими, МОК та Олімпійський рух вжили негайних дій після того, як росія за підтримки білорусі розпочала цю війну.

Позиція Олімпійського руху щодо війни викладена в моєму посланні «Дайте шанс миру», яке широко розповсюдили та оцінили уряди та організації по всьому світу».