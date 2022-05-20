Томас Бах – Сергію Бубці: «Дякую від щирого серця за те, що ви робите, щоб координувати дії МОК»

Голова Міжнародного олімпійського комітету – про допомогу Україні в період війни

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах на 139-й Сесії подякував Сергію Бубці, котрий координує дії МОК щодо допомоги українському спорту в період війни з росією:

«Дякую від щирого серця за те, що ви робите, щоб координувати наші дії. Думаю, складно уявити, що це означає для вас: працювати там день і ніч в таких стресових умовах, в стресовому середовищі, де ви з усіма своїми почуттями, з усіма своїми емоціями, з усім своїм серцем зі своїми співвітчизниками в Україні. Однак ви маєте концентруватися на роботі, щоб ми могли допомогти їм якомога більше. І ви в цьому напрямі працюєте справді якісно. Ми з вами».

Також Бах заявив, що в останні роки у МОК значно погіршилися стосунки з російською владою.