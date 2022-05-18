Володимир Кличко хотів запропонувати Ф’юрі реванш
Володимир Кличко закликав відсторонити росіян до наступної Олімпіади
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10:41
Колишній чемпіон світу Володимир Кличко закликав МОК відсторонити росіян від наступних Олімпійських ігор:
МОК зараз повинен відсторонити російську команду. Війна продовжується, і вони не можуть брати участь у наступній Олімпіаді. Вони не можуть виступати на жодних спортивних змаганнях, бо росія представляє цю війну.
Дії сприймаються голосніше, аніж слова. Ізоляція говорить голосніше будь-яких слів та пропозицій, бо ж вона болючіше. Це буде удар для спортсменів, економіки, для всіх і кожного, хто пов’язаний з росією.
Нагадаємо, що за підтримку війни був дискваліфікований російський гімнаст.
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