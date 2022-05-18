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Володимир Кличко закликав відсторонити росіян до наступної Олімпіади

Українець закликає до рішучих дій проти фашистського режиму
Olympics
10:41
Володимир Кличко закликав відсторонити росіян до наступної Олімпіади

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко закликав МОК відсторонити росіян від наступних Олімпійських ігор:

МОК зараз повинен відсторонити російську команду. Війна продовжується, і вони не можуть брати участь у наступній Олімпіаді. Вони не можуть виступати на жодних спортивних змаганнях, бо росія представляє цю війну.

Дії сприймаються голосніше, аніж слова. Ізоляція говорить голосніше будь-яких слів та пропозицій, бо ж вона болючіше. Це буде удар для спортсменів, економіки, для всіх і кожного, хто пов’язаний з росією.

Нагадаємо, що за підтримку війни був дискваліфікований російський гімнаст.

Олег Шумейко-молодший
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Володимир Кличко МОК

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