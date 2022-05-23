Нестор Шуфрич повернувся в Україну

Політик і спортивний функціонер раніше залишав країну за сімейними обставинами

В Україну повернувся народний депутат, президент Федерації стрільби з лука і член Виконавчого комітету Національного олімпійського комітету (НОК) Нестор Шуфрич. Про це політик сам повідомив журналістам.



16 травня в ЗМІ з'явилася інформація, що Шуфрич покинув Україну. Нардеп стверджував, що його дитині необхідно було пройти медичну консультацію в ЄС.

Зазначимо, що Шуфрич в українському спорті також був президентом футбольного клубу «Говерла».