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Нестор Шуфрич повернувся в Україну

Політик і спортивний функціонер раніше залишав країну за сімейними обставинами
Стрільба з лука
18:56
Нестор Шуфрич повернувся в Україну

В Україну повернувся народний депутат, президент Федерації стрільби з лука і член Виконавчого комітету Національного олімпійського комітету (НОК) Нестор Шуфрич. Про це політик сам повідомив журналістам.

16 травня в ЗМІ з'явилася інформація, що Шуфрич покинув Україну. Нардеп стверджував, що його дитині необхідно було пройти медичну консультацію в ЄС.

Зазначимо, що Шуфрич в українському спорті також був президентом футбольного клубу «Говерла».

Карен Агабекян
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