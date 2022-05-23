Діханова в Греції виграла турнір з семиборства

Українка встановила чотири особисті рекорди

Українська легкоатлетка Дар'я Діханова виграла турнір з семиборства Portarathlon 2022 у Греції. Про це повідомила прес-служба ФЛАУ.



Українка набрала 5648 очок в семи дисциплінах і встановила особисті рекорди на відкритому повітрі в стрибках у висоту (1,76 м) і стрибках у довжину (6,06 м).

Також українка встановила особисті рекорди в бігу на 200 метрів (24,52 с) і метанні списа (31,59 м).

Українка Альбіна Зайцева в семиборстві стала 7-ю з 4 818 очками.

Окремо в бігу на 100 метрів з бар'єрами українка Анна Касьянова – показала найкращий час серед усіх.

У чоловіків в семіборье українець Вадим Адамчук виграв бронзу з сумою очок – 7060.

Нагадаємо, раніше українка Яна Гладійчук стала другою в стрибках з жердиною.