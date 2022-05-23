Немає нічого образливіше четвертого місця на Олімпіаді. Але Геращенко не сумує - дерев'яна медаль тільки розохотила її
Геращенко з перемоги стартувала на своєму дебютному турнірі в сезоні
Українська стрибунка висоту показала результат – 190 см
11:29
Ірина Геращенко / Фото – FacebookУкраїнська легкоатлетка Ірина Геращенко стала чемпіонкою міжнародного турніру в Гроссето (Італія).
Це перший старт 27-річної стрибунки у висоту в сезоні.
Геращенко взяла висоту 190 см з першої спроби, коли суперниці не змогли підкорити її з трьох спроб.
Турнір в Гроссето. підсумковий результат
Також Ірина намагалася підкорити планку на висоті 193 см, але всі спроби українки були невдалими.
Напередодні віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук стала другою в секторі для стрибків у довжину на етапі Діамантової ліги в Бірмінгемі.
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