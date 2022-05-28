Гладійчук стала другою на турнірі в італійському Гроссето
Гладійчук стала чемпіонкою турніру в Німеччині
Українська стрибунка з жердиною підкорила планку на висоті 4,30 м
11:24
Яна Гладійчук / Фото - Getty ImagesУкраїнська легкоатлетка Яна Гладійчук завоювала золоту медаль в секторі для стрибків з жердиною на турнірі в Німеччині.
Яна з результатом 4,30 м показала кращий результат.
Реклінггаузен, Німеччина. Стрибки з жердиною. Жінки
1. Яна Гладійчук (Україна) – 4,30 м
2. Керолайн Бонд Голм (Данія) – 4,20 м
3. Мікаела Меєр (Швеція) – 4,20 м
Раніше Гладійчук виграла срібну медаль на турнірі в Гроссето (Італія).
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