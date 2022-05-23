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Гладійчук стала другою на турнірі в італійському Гроссето

Українська стрибунка з жердиною підкорила позначку у 4,47 м
Легка атлетика
14:51
Гладійчук стала другою на турнірі в італійському Гроссето
Яна Гладійчук / Фото - Getty Images
Українська легкоатлетка Яна Гладійчук виграла срібну медаль в секторі для стрибків з жердиною на турнірі в Гроссето (Італія).

Гладійчук взяла висоту – 4,47 м. Потім не змогла підкорити планку на позначці у 4,57 м. Таким чином, Яна завершила змагання з другим результатом.

Особистий рекорд Гладійчук у відкритих приміщеннях – 4,50 м. Відзначимо, що українка завоювала шосту медаль в кар'єрі на міжнародних турнірах.

Напередодні українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко стала чемпіонкою міжнародного турніру в Гроссето (Італія).
Володимир Кириченко
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Теги

Яна Гладійчук Збірна України (легка атлетика)

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