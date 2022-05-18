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﻿Ляхова: «Ця перемога для тебе, Україно!»

Ольга пообіцяла з кожним стартом бути ще краще
Легка атлетика
23:10
﻿Ляхова: «Ця перемога для тебе, Україно!»
Ольга Ляхова / Фото: Інстаграм

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова в Instagram прокоментувала перемогу на турнірі в італійському Савоні.

«Ця перемога для тебе, Україно! Дуже приємно представляти мою країну на міжнародній арені.

Після довгої перерви це було досить нервово. Але я щаслива, що змогла повернутися. Вірю, що з кожним стартом буде ще краще і швидше.

А Україна точно переможе в цій війні. Тому що за нами правда. Україна – в серці».

Нагадаємо, на турнірі в Савоні срібло завоювала Анна Рижикова.

Карен Агабекян
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Ольга Ляхова

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