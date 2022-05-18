﻿Ляхова: «Ця перемога для тебе, Україно!»

Ольга пообіцяла з кожним стартом бути ще краще

Ольга Ляхова / Фото: Інстаграм

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова в Instagram прокоментувала перемогу на турнірі в італійському Савоні.



«Ця перемога для тебе, Україно! Дуже приємно представляти мою країну на міжнародній арені.

Після довгої перерви це було досить нервово. Але я щаслива, що змогла повернутися. Вірю, що з кожним стартом буде ще краще і швидше.

А Україна точно переможе в цій війні. Тому що за нами правда. Україна – в серці».

Нагадаємо, на турнірі в Савоні срібло завоювала Анна Рижикова.