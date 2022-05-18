Ляхова: «Ця перемога для тебе, Україно!»
Ольга пообіцяла з кожним стартом бути ще краще
23:10
Ольга Ляхова / Фото: Інстаграм
Українська легкоатлетка Ольга Ляхова в Instagram прокоментувала перемогу на турнірі в італійському Савоні.
«Ця перемога для тебе, Україно! Дуже приємно представляти мою країну на міжнародній арені.
Після довгої перерви це було досить нервово. Але я щаслива, що змогла повернутися. Вірю, що з кожним стартом буде ще краще і швидше.
А Україна точно переможе в цій війні. Тому що за нами правда. Україна – в серці».
Нагадаємо, на турнірі в Савоні срібло завоювала Анна Рижикова.
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