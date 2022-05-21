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Ляхова: «Вважаю, що це дійсно правильне рішення – продовжувати представляти Україну на міжнародній арені»

Ольга готова домагатися нових цілей
Легка атлетика
10:26
Ляхова: «Вважаю, що це дійсно правильне рішення – продовжувати представляти Україну на міжнародній арені»
a:2:{s:4:"TEXT";s:7222:"Українська легкоатлетка Ольга Ляхова, яка напередодні здобула перемогу на міжнародному турнірі в Савоні (Італія) після повернення з декрету, в Instagam поділилася своїми емоціями після тріумфу.

«Дякую всім за підтримку. Мені написали сотню повідомлень, і я вважаю, що це було дійсно правильне рішення – продовжувати представляти Україну на міжнародній арені».


«Після народження Ніколь пройшло трохи більше року, і повертатися в професійний спорт було дуже важко. Перші місяці я вчилася знову бігати, тому що тіло, здавалося, жило своїм життям».


«Потім з кожним місяцем ставало краще. Я продовжувала, бувало, і через сльози. Це була незмінна боротьба зі своїм тілом. Але завдяки підтримці моєї сім'ї, друзів і знайомих я продовжую свій шлях».


«І мої перші змагання були дуже важливі для мене, особливо в плані психології. По-перше, я представляю Україну. І в цей важкий час мені хотілося виступити гідно. Щоб всі в світі знали, що українці дуже сильні, незважаючи ні на що».


«По-друге, дуже часто спортсменки відкладають народження дітей в довгий ящик. Чи не тому, що так хочуть, а тому що вважають, що дуже складно повернутися в попередню форму».


«Але я вважаю це дурістю. А народження дітей тільки додасть сили. І мені хочеться показати, що це можливо. Попереду ще багато цілей і завдань, продовжую працювати і боротися на своїх фронтах».


Володимир Кириченко
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