Ляхова: «Ця перемога для тебе, Україно!»
Ляхова: «Вважаю, що це дійсно правильне рішення – продовжувати представляти Україну на міжнародній арені»
Ольга готова домагатися нових цілей
10:26
«Дякую всім за підтримку. Мені написали сотню повідомлень, і я вважаю, що це було дійсно правильне рішення – продовжувати представляти Україну на міжнародній арені».
«Після народження Ніколь пройшло трохи більше року, і повертатися в професійний спорт було дуже важко. Перші місяці я вчилася знову бігати, тому що тіло, здавалося, жило своїм життям».
«Потім з кожним місяцем ставало краще. Я продовжувала, бувало, і через сльози. Це була незмінна боротьба зі своїм тілом. Але завдяки підтримці моєї сім'ї, друзів і знайомих я продовжую свій шлях».
«І мої перші змагання були дуже важливі для мене, особливо в плані психології. По-перше, я представляю Україну. І в цей важкий час мені хотілося виступити гідно. Щоб всі в світі знали, що українці дуже сильні, незважаючи ні на що».
«По-друге, дуже часто спортсменки відкладають народження дітей в довгий ящик. Чи не тому, що так хочуть, а тому що вважають, що дуже складно повернутися в попередню форму».
«Але я вважаю це дурістю. А народження дітей тільки додасть сили. І мені хочеться показати, що це можливо. Попереду ще багато цілей і завдань, продовжую працювати і боротися на своїх фронтах».
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