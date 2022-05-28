Магучих з найкращим результатом сезону в світі виграла етап Діамантової ліги в Юджині. Геращенко – 4-та, Левченко – 7-ма
Магучіх: «Думаю, що 2 метра – хороший результат для відкриття сезону. Далі буду стрибати більше »
Титулованная легкоатлетка – про перемогу на етапі Діамантової ліги в Юджині
10:53
Ярослава Магучіх / Фото - Getty ImagesБронзовий призер Токіо-2020, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилася емоціями після перемоги на етапі Діамантової ліги в Юджині (США).
«Стрибки були фантастичними. Я рада виступити на цьому стадіоні, тому що в липні тут пройде чемпіонат світу, буду рада повернутися на нього. Мені подобаються глядачі, вони дуже підтримують».
«Я планувала відкрити сезон, адже завантажила зі змагань, цим відчуттям, цим задоволенням. Думаю, що 2 метра – хороший результат для відкриття сезону, сподіваюся, далі буду стрибати більше, ніж два метри».
Нагадаємо, Магучих з результатом в 2,00 м здобула перемогу на турнірі. Ярослава підкорила цю висоту з другої спроби.