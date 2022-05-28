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Магучіх: «Думаю, що 2 метра – хороший результат для відкриття сезону. Далі буду стрибати більше »

Титулованная легкоатлетка – про перемогу на етапі Діамантової ліги в Юджині
Легка атлетика
10:53
Магучіх: «Думаю, що 2 метра – хороший результат для відкриття сезону. Далі буду стрибати більше »
Ярослава Магучіх / Фото - Getty Images
Бронзовий призер Токіо-2020, українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилася емоціями після перемоги на етапі Діамантової ліги в Юджині (США).

«Стрибки були фантастичними. Я рада виступити на цьому стадіоні, тому що в липні тут пройде чемпіонат світу, буду рада повернутися на нього. Мені подобаються глядачі, вони дуже підтримують».


«Я планувала відкрити сезон, адже завантажила зі змагань, цим відчуттям, цим задоволенням. Думаю, що 2 метра – хороший результат для відкриття сезону, сподіваюся, далі буду стрибати більше, ніж два метри».


Нагадаємо, Магучих з результатом в 2,00 м здобула перемогу на турнірі. Ярослава підкорила цю висоту з другої спроби.
Джерело: suspilne.media Володимир Кириченко
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Теги

Ярослава Магучих Діамантова ліга

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