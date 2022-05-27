Геращенко з перемоги стартувала на своєму дебютному турнірі в сезоні
Магучіх, Левченко та Геращенко дебютують в Діамантовій лізі в США
Три українки виступлять на етапі в Юджині
07:59
Ярослава Магучіх / Фото: Getty Images
Завтра, 28 травня, в Юджині пройде третій етап Діамантової ліги сезону-2022.
Україна буде представлена у секції стрибків у висоту – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко в США вперше виступлять в турнірі в 2022-у році.
Нагадаємо, що Геращенко напередодні змагань перемогла на турнірі в Італії.
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