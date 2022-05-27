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Магучіх, Левченко та Геращенко дебютують в Діамантовій лізі в США

Три українки виступлять на етапі в Юджині
Легка атлетика
07:59
Магучіх, Левченко та Геращенко дебютують в Діамантовій лізі в США
Ярослава Магучіх / Фото: Getty Images

Завтра, 28 травня, в Юджині пройде третій етап Діамантової ліги сезону-2022.

Україна буде представлена у секції стрибків у висоту – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко в США вперше виступлять в турнірі в 2022-у році.

Нагадаємо, що Геращенко напередодні змагань перемогла на турнірі в Італії.

Олег Шумейко-молодший
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Ярослава Магучих Ірина Геращенко

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