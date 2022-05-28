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Магучих з найкращим результатом сезону в світі виграла етап Діамантової ліги в Юджині. Геращенко – 4-та, Левченко – 7-ма

Ярослава не залишила шансів своїм суперницям, взявши висоту 2,00 м
Легка атлетика
09:12
Магучих з найкращим результатом сезону в світі виграла етап Діамантової ліги в Юджині. Геращенко – 4-та, Левченко – 7-ма
Ярослава Магучіх / Фото - Getty Images
У Юджині (США) в рамках Діамантової ліги відбулися змагання в секторі для стрибків у висоту.

Бронзовий призер Олімпіади-2020 українка Ярослава Магучіх з результатом 2,00 м здобула перемогу на турнірі. Ярослава підкорила цю висоту з другої спроби.

Ірина Геращенко стала четвертою, взявши планку на висоті 1,90 м. Юлія Левченко показала сьомий результат – 1,80 м.
Діамантова ліга. Юджин, США. Стрибки у висоту. Жінки

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00 м

2. Вашті Каннінгем (США) – 1,93 м (меньше спроб)

3. Надєжда Дубовіцкая (Казахстан) – 1,93 м

4. Ірина Геращенко (Україна) – 1,90 м
...
7. Юлія Левченко (Україна) – 1,80 м
Нагадаємо, Магучіх була визнана кращою легкоатлеткою Європи в березні.
Володимир Кириченко
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Теги

Ярослава Магучих Ірина Геращенко Юлія Левченко Діамантова ліга

Коментарі 1

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28 травня 2022р. 09:24
Пора давать лейтенанта8)
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