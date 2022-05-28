Магучіх, Левченко та Геращенко дебютують в Діамантовій лізі в США
Магучих з найкращим результатом сезону в світі виграла етап Діамантової ліги в Юджині. Геращенко – 4-та, Левченко – 7-ма
Ярослава не залишила шансів своїм суперницям, взявши висоту 2,00 м
09:12
Ярослава Магучіх / Фото - Getty ImagesУ Юджині (США) в рамках Діамантової ліги відбулися змагання в секторі для стрибків у висоту.
Бронзовий призер Олімпіади-2020 українка Ярослава Магучіх з результатом 2,00 м здобула перемогу на турнірі. Ярослава підкорила цю висоту з другої спроби.
Ірина Геращенко стала четвертою, взявши планку на висоті 1,90 м. Юлія Левченко показала сьомий результат – 1,80 м.
Діамантова ліга. Юджин, США. Стрибки у висоту. Жінки
1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00 м
2. Вашті Каннінгем (США) – 1,93 м (меньше спроб)
3. Надєжда Дубовіцкая (Казахстан) – 1,93 м
4. Ірина Геращенко (Україна) – 1,90 м
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7. Юлія Левченко (Україна) – 1,80 м
Нагадаємо, Магучіх була визнана кращою легкоатлеткою Європи в березні.
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