Вікторія Ткачук: «Я виходила на змагання, бо хочу продемонструвати світу, що ми сильна країна»
Марина Бех: «Зараз справді божевільні часи. У мене були мрії і сподівання, але, на жаль, зараз неможливо повернутися додому»
Українка стала другою на етапі Діамантової ліги
21:24
Титулована українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала другою на етапі Дімантової ліги в Бірмінгемі і заявила, що може демонструвати ще кращі результати:
«Сьогодні були такі гарні відчуття. Я завжди хочу стрибнути більше. Я відчуваю, що можу і сподіваюся, що наступного разу мені це вдасться.
Зараз справді божевільні часи. Я провела минулі кілька місяців у Європі. У мене були мрії і сподівання. Але, на жаль, зараз для мене неможливо повернутися додому, змагальний сезон стартував.
Я хочу стрибати потрійним і в довжину на чемпіонаті світу і чемпіонаті Європи».
Варто відзначити, що на етапі в Досі Бех стала другою у потрійному стрибку, а в Бірмінгемі – у стрибках у довжину.
Також у Великій Британії в трійку призерів пробитися Вікторія Ткачук і Анна Рижикова. Після виступу вони емоційно прокоментували можливість змагатися в часи війни.
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