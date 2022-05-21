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Марина Бех: «Зараз справді божевільні часи. У мене були мрії і сподівання, але, на жаль, зараз неможливо повернутися додому»

Українка стала другою на етапі Діамантової ліги
Легка атлетика
21:24
Марина Бех: «Зараз справді божевільні часи. У мене були мрії і сподівання, але, на жаль, зараз неможливо повернутися додому»

Титулована українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала другою на етапі Дімантової ліги в Бірмінгемі і заявила, що може демонструвати ще кращі результати:

«Сьогодні були такі гарні відчуття. Я завжди хочу стрибнути більше. Я відчуваю, що можу і сподіваюся, що наступного разу мені це вдасться.

Зараз справді божевільні часи. Я провела минулі кілька місяців у Європі. У мене були мрії і сподівання. Але, на жаль, зараз для мене неможливо повернутися додому, змагальний сезон стартував.

Я хочу стрибати потрійним і в довжину на чемпіонаті світу і чемпіонаті Європи».

Варто відзначити, що на етапі в Досі Бех стала другою у потрійному стрибку, а в Бірмінгемі – у стрибках у довжину.

Також у Великій Британії в трійку призерів пробитися Вікторія Ткачук і Анна Рижикова. Після виступу вони емоційно прокоментували можливість змагатися в часи війни.

Сергій Лук'яненко
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Новини: Легка атлетика

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