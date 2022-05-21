Відразу ж дві українки пробилися в трійку призерів одного забігу на етапі Діамантової ліги
Марина Бех здійснила чотири заступи, але все одно стала другою на етапі Діамантової лиги
Українка лише на один сантиметр обійшла третє місце
17:47
Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук дебютувала в сезоні Діамантової ліги в стрибках в довжину.
Після другого місця в потрійному стрибку на етапі в Досі, Катар, українка посіла ту ж саму позицію і на змаганнях в Бірмінгемі, Велика Британія, але вже в іншій дисципліні.
Свій найкращий результат 6,66 м Бех продемонструвала в другій спробі, після чого здійснила чотири заступи поспіль. Перемога дісталася чемпіонці світу і Олімпійських ігор німкені Малайці Мігамбо – 7,09 метри. Її результат став найкращим в сезоні у світі, а також рекордом змагань.
Варто відзначити, що британку Лоррейн Юген Бех обійшла всього на один сантиметр.
В свою чергу Вікторія Ткачук і Анна Рижикова обидві пробилися в трійку призерів в бігу на 400 метрів з бар’єрами.
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