Марина Бех здійснила чотири заступи, але все одно стала другою на етапі Діамантової лиги

Українка лише на один сантиметр обійшла третє місце

Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук дебютувала в сезоні Діамантової ліги в стрибках в довжину.

Після другого місця в потрійному стрибку на етапі в Досі, Катар, українка посіла ту ж саму позицію і на змаганнях в Бірмінгемі, Велика Британія, але вже в іншій дисципліні.

Свій найкращий результат 6,66 м Бех продемонструвала в другій спробі, після чого здійснила чотири заступи поспіль. Перемога дісталася чемпіонці світу і Олімпійських ігор німкені Малайці Мігамбо – 7,09 метри. Її результат став найкращим в сезоні у світі, а також рекордом змагань.

Варто відзначити, що британку Лоррейн Юген Бех обійшла всього на один сантиметр.