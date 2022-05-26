Сьогодні в Белграді стартує чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні
Оксана Мартинова стала бронзовим призером турніру в Греції
Українська стрибунка в довжину показала третій результат
14:28
Оксана Мартынова / Фото - FacebookУкраїнська легкоатлетка Оксана Мартинова завоювала бронзову медаль в секторі для стрибків у довжину на турнірі в Калітеї (Греція).
Мартинова показала третій результат на турнірі Filahtlitikos Kallithea, який завершився 25 травня.
Золото виграла кіпріотка Філіпа Фотопулу, срібло у спортсменки з Греції Васілік Гайтаду.
Filahtlitikos Kallithea. Стрибки в довжину. жінки
1. Філіпа Фотопулу (Кіпр) – 6.79
2. Васілік Гайтаду (Греція) – 6.49
3. Оксана Мартинова (Україна) – 6.41
Напередодні українська легкоатлетка Дар'я Діханова виграла турнір з семиборства Portarathlon 2022 у Греції.
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