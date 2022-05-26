Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:50
Людина проти природи
11:00
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул

Онуфрієв став другим на турнірі в Фінляндії

У секторі стрибків з жердиною виступили два українці
Легка атлетика
08:52
Онуфрієв став другим на турнірі в Фінляндії

У Лахті (Фінляндія) на турнірі Motonet Grand Prix українець Олександр Онуфрієв став другим в секторі стрибків з жердиною.

Онуфрієв з другої спроби подолав 5.47 м, які стали його особистим рекордом.

Також в секторі стрибків з жердиною виступив Микита Строгалев, що став шостим з результатом 4.92 м.

Як повідомлялося, раніше Гладійчук стала другою в стрибках з жердиною на турнірі в італійському Гроссето.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

стрибки з жердиною Олександр Онуфрієв

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Легка атлетика

Онуфрієв став другим на турнірі в Фінляндії
Онуфрієв став другим на турнірі в Фінляндії
08:52
Діханова в Греції виграла турнір з семиборства
Діханова в Греції виграла турнір з семиборства
23 травня 16:07
Гладійчук стала другою на турнірі в італійському Гроссето
Гладійчук стала другою на турнірі в італійському Гроссето
23 травня 14:51
Рижикова: «Діамантова ліга в Бірмінгемі зарядила азартом і надала впевненості в своїх силах»
Рижикова: «Діамантова ліга в Бірмінгемі зарядила азартом і надала впевненості в своїх силах»
23 травня 13:28
Геращенко з перемоги стартувала на своєму дебютному турнірі в сезоні
Геращенко з перемоги стартувала на своєму дебютному турнірі в сезоні
23 травня 11:29
Марина Бех: «Зараз справді божевільні часи. У мене були мрії і сподівання, але, на жаль, зараз неможливо повернутися додому»
Марина Бех: «Зараз справді божевільні часи. У мене були мрії і сподівання, але, на жаль, зараз неможливо повернутися додому»
21 травня 21:24
Вікторія Ткачук: «Я виходила на змагання, бо хочу продемонструвати світу, що ми сильна країна»
Вікторія Ткачук: «Я виходила на змагання, бо хочу продемонструвати світу, що ми сильна країна»
21 травня 18:51
Марина Бех здійснила чотири заступи, але все одно стала другою на етапі Діамантової лиги
Марина Бех здійснила чотири заступи, але все одно стала другою на етапі Діамантової лиги
21 травня 17:47
Відразу ж дві українки пробилися в трійку призерів одного забігу на етапі Діамантової ліги
Відразу ж дві українки пробилися в трійку призерів одного забігу на етапі Діамантової ліги
21 травня 17:28
Всі новини

Популярні новини

Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Лунін – про чемпіонство: «Команда святкує, веселиться, а ти стоїш з телефоном і там приходять новини про прильоти»
Футбол Прімера
23 травня 19:25
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Бокс Професійний бокс
19 травня 21:05
5
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 травня 20:24
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
«Складно, але не неможливо». Екс чемпіон – щодо реваншу Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
23 травня 10:18
Всі новини