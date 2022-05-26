Онуфрієв став другим на турнірі в Фінляндії

У секторі стрибків з жердиною виступили два українці

У Лахті (Фінляндія) на турнірі Motonet Grand Prix українець Олександр Онуфрієв став другим в секторі стрибків з жердиною.



Онуфрієв з другої спроби подолав 5.47 м, які стали його особистим рекордом.

Також в секторі стрибків з жердиною виступив Микита Строгалев, що став шостим з результатом 4.92 м.

Як повідомлялося, раніше Гладійчук стала другою в стрибках з жердиною на турнірі в італійському Гроссето.



