Рижикова стала другою на турнірі в Італії
Рижикова: «Діамантова ліга в Бірмінгемі зарядила азартом і надала впевненості в своїх силах»
Українська спортсменка – про свій старт в новому легкоатлетичному сезоні
13:28
Анна Рижикова / Фото - GettyImagesУкраїнська легкоатлетка Анна Рижикова в Instagram поділилася емоціями з приводу свого старту в новому сезоні.
«Два старту за плечима, сезон набирає обертів. Діамантова ліга в Бірмінгемі зарядила азартом і надала впевненості в своїх силах. Є тиждень на відновлення і виправлення своїх помилок і знову вийду на доріжку».
Нагадаємо, на етапі Діамантової ліги в Бірмінгемі (Великобританія) Рижикова показала третій результат на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Другою фінішувала ще одна українка Вікторія Ткачук.
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