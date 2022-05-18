Рижикова стала другою на турнірі в Італії

Анна дебютувала в новому сезоні

На турнірі в італійському Савоно українська легкоатлетка Анна Рижикова завоювала срібло в бігу з бар'єрами на 400 метрів.

Перемога дісталася італійці Айоміде Фолорунсо, а третіьою стала також господарка турніру Лінда Олівьері.

Біг на 400 м з бар'єрами. Женщини

1. Айоміде Фолорунсо (Італія) - 55,29 з

2. Анна Рижикова (Україна) - 55,61

3. Лінда Олівьері (Італія) - 56,07

Відзначимо, що для Рижикової минулий турнір був першим в році.

Нагадаємо, на турнірі в Італії в бігу на 800 метрів виграла українка Ольга Ляхова.