Рижикова стала другою на турнірі в Італії
Анна дебютувала в новому сезоні
22:48
На турнірі в італійському Савоно українська легкоатлетка Анна Рижикова завоювала срібло в бігу з бар'єрами на 400 метрів.
Перемога дісталася італійці Айоміде Фолорунсо, а третіьою стала також господарка турніру Лінда Олівьері.
Біг на 400 м з бар'єрами. Женщини
1. Айоміде Фолорунсо (Італія) - 55,29 з
2. Анна Рижикова (Україна) - 55,61
3. Лінда Олівьері (Італія) - 56,07
Відзначимо, що для Рижикової минулий турнір був першим в році.
Нагадаємо, на турнірі в Італії в бігу на 800 метрів виграла українка Ольга Ляхова.
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