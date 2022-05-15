Саладуха: «Марина Бех і Анна Рижикова розірвали контракти з російським менеджером»

Призерка Олімпійських ігор, а нині депутат Верховної ради України Ольга Саладуха розповіла, як наші спортсмени зверталися до росіян з проханням допомогти зупинити війну:

У перші дні війни було бажання комусь з того боку написати, попросити допомогти зупинити це? У вас менеджером був росіянин Павло Воронков, як він відреагував?

З Воронковим ми працювали більше 10 років. Він був спортивним менеджером, який домовлявся про змагання, це не секрет. Зараз всі стосунки з усіма менеджерами розірвані. В 2014 році це все було ще на таких… Є люди, які визнані у світі, є до них повага, вони працюють кришталево чисто. Це для спортсменів важливо, оскільки їх часто обманюють, нечисто працюють менеджери. Йому довіряють, багато спортсменів з ним працювали.

Зараз розірвали стосунки з ним, я знаю, Марина Бех і Анна Рижикова. Ті елітні спортсменки, які також працювали з Павлом Воронковим. Його особиста позиція на нашому боці, він все розуміє.

Стосовно нашого чату «Опір». Ми намагалися донести до спортсменів, що одного посадять, двадцять посадять, але якщо вийде 20 тисяч людей, якщо всі вголос будуть казати, що це війна, то всіх не посадять.

Ми намагалися якось довести, що тут нациків немає, що тут є народ, який хоче жити в своїй країні, розвиває її. Наш народ зараз об’єднався, згуртувався. Це те, як Володимир Зеленський об’єднав країну, як всі встали на її захист. За це йому велика повага, це було дуже важливо.

Всі чекали, може, такої підтримки від Сергія Назаровича Бубки в перші дні. Щоб він вийшов і сказав: «Я вас хочу об’єднати, я з вами». Від цього, напевно, і почалося якесь непорозуміння.