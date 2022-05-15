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Саладуха: «Мій друг дитинства загинув в Маріуполі. Як я можу любити російських спортсменів, які підтримують війну?»

Депутат Верховної ради – про єдність з Міністерством і НОК
Легка атлетика
15 травня 14:00
Саладуха: «Мій друг дитинства загинув в Маріуполі. Як я можу любити російських спортсменів, які підтримують війну?»

Титулована українська легкоатлетка і депутат Верховної ради України Ольга Саладуха розповіла чи є конфлікт між депутатами, Міністерством молоді і спорту та Національним олімпійським комітетом:

Розкажіть, у нас є єдність Міністерства, НОК, депутатів, спільноти спортивної? Це в соцмережах була якась війна чи це такий спосіб один одного спонукати до дій?

Яка війна? В сенсі? Не знаю, про яку війну ви кажете. Я просто наголошую на тому, що виступаю за засудження і за виключення російських спортсменів. І я за позицію, що якщо ми об’єднаємося усім фронтом, то нам буде легше зробити це.

Скоро багато де будуть вибори на керівні спортивні посади і балотуватися на них будуть також і росіяни. Нам не можна допустити цього. Якщо ми будемо в голос це казати, якщо ми будемо називати війну війною, агресором росію, то нас будуть чути. Ми на цьому постійно наголошували і хотіли, щоб всі об’єдналися.

Ось ми були на Раді Європи з легкої атлетики і показали невелике відео як зруйнували наші стадіони. Ця спортивна інфраструктура нам так важко давалася, десятиліттями будувалася. президент прийняв рішення про масштабне будівництво, ми хотіли прийняти Олімпійські ігри, до нас приїздив Томас Бах. У нас були амбітні плани. І ось у нас вирішили забрати мрію.

У мене друг дитинства в Маріуполі загинув від осколків. І як я можу любити російських спортсменів, які підтримують цю війну?

Я спілкувалася з лікарями, які працювали в перші дні після початку війни, яких до них дітей привозили з Гостомеля, з Ірпеня… З відірваними ручками, ніжками… Це дуже страшно. Ми бачили дітей війни, інвалідів війни після Другої світової, зараз ми бачимо те ж саме. Ми повинні про це кричати. Кричати, що ми не хочемо бачити агресора в нашій країні, ми не хочемо змагатися з ними.

Текст повного інтерв’ю з Ольгою Саладухою.

Відео інтерв’ю:

Сергій Лук'яненко
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Ольга Саладуха

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