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Саладуха: «У мене немає амбіцій ставати президентом Федерації легкої атлетики України»
Депутатка ВРУ заявила, що у неї і так достатньо навантаження
15 травня 14:55
Депутатка Верховної ради України Ольга Саладуха відповіла чи є у неї бажання очолити Федерацію легкої атлетики:
Зараз ходять чутки, що є можливість вашого обрання на посаду президента Федерації легкої атлетики України. Є такі амбіції?
Цікаве питання. Вистачає роботи, насправді. Мене зробили почесним віцепрезидентом ФЛАУ. Все ж таки 29 років я віддала легкій атлетиці, красива кар’єра була, я багато чого досягнула.
Віцепрезидент, перший віцепрезидент і президент – це виборчі посади. Так, деякі писали, запрошували мене на цю посаду. Але я відповіла, що якщо я можу допомагати, то можу це робити і в якості віцепрезидента, і почесного віцепрезидента, і просто члена Федерації.
Тому амбіцій немає. Це таке велике навантаження. Якщо я можу допомагати, то буду це робити без всяких посад. Цього точно немає в планах.
Текст повного інтерв’ю з Ольгою Саладухою.
Відео інтерв’ю:
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