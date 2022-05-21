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Саладуха: «У нас є всі підстави не просити, а вимагати повноправного членства в Євросоюзі»
Бронзовий призер Лондона-2012 - про наслідки війни в України<br>
12:57
Ольга Саладуха / Фото - FacebookНародний депутат України і колишня легкоатлетка Ольга Саладуха в Facebook з упевненістю повідомила, що Україна повинна увійти до складу Євросоюзу.
«Сьогодні День Європи в Україні. Після трагічних подій останніх місяців вже нікому в світі не слід пояснювати, що Україна – це Європа. Ми доводимо свій європейський вибір кожен день – кров'ю, потом і численними жертвами серед військових і цивільних людей».
«Більш того, Україна бореться за весь континент. За цінності, які декларувалися десятиліттями, але чомусь забули в останні роки. За свободу, демократію, гідність, права людини».
«В Європі про це багато говорили, але при цьому здійснювали політику умиротворення путіна, що є злісним ворогом європейських ідей. І Європа отримала результат – через 80 років після Другої світової тут знову війна, що загрожує поширенням на нові території».
«Зараз Україна несе її вантаж, прикриваючи живим щитом західних сусідів і більш віддалені благополучні європейські держави. І тому у нас є всі підстави не просити, а вимагати повноправного членства в Євросоюзі. Всілякі процедурні відмовки вже не працюють».
«До того ж Європа після нашої перемоги дуже зміниться. Назавжди піде в минуле політика загравання з агресивною росією і країни континенту почнуть більше піклуватися про власну безпеку. Безумовно, Україна буде частиною європейської захисної стіни, яка відокремить цивілізацію від варварства».
«Так що з Днем Європи, друзі. Ми знаємо, за що боремося і наближаємо перемогу».
Текст повного інтерв'ю Саладухі в ефірі програми «Розом до переможи» на XSPORT.
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