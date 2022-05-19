Рижикова стала другою на турнірі в Італії
Три українки виступлять на другому етапі Діамантової ліги
Бех-Романчук цього разу змагатиметься в стрибках у довжина
18:41
Марина Бех-Романчук / Фото: Getty Images
21 травня в Бірмінгемі відбудеться другий етап Діаманатової Ліги.
Україна буде представлена трьома легкоатлетками – Марина Бех-Романчук змагатиметься в стрибках у довжину, а Анна Рижикова та Вікторія Ткачук – в бігу з бар’єрами на 400 м.
Нагадаємо, що Бех-Романчук на стартовому етапі Діамантової ліги стала другою у потрійному стрибку.
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