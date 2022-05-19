Три українки виступлять на другому етапі Діамантової ліги

Бех-Романчук цього разу змагатиметься в стрибках у довжина

Марина Бех-Романчук / Фото: Getty Images

21 травня в Бірмінгемі відбудеться другий етап Діаманатової Ліги.



Україна буде представлена трьома легкоатлетками – Марина Бех-Романчук змагатиметься в стрибках у довжину, а Анна Рижикова та Вікторія Ткачук – в бігу з бар’єрами на 400 м.

Нагадаємо, що Бех-Романчук на стартовому етапі Діамантової ліги стала другою у потрійному стрибку.