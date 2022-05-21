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Відразу ж дві українки пробилися в трійку призерів одного забігу на етапі Діамантової ліги

Вікторія Ткачук і Анна Рижикова прекрасно виступили у Бірмінгемі
Легка атлетика
17:28
Відразу ж дві українки пробилися в трійку призерів одного забігу на етапі Діамантової ліги

Дві українки фінішували в трійці призерів на дистанції 400 метрів з бар’єрами на етапі Діамантової ліги в Бірмінгемі, Велика Британія.

Вікторія Ткачук і Анна Рижикова фінішували на другій і третій позиціях відповідно, поступившись лишень дворазовій чемпіонці Олімпійських ігор американці Далайлі Мухаммад.

Варто відзначити, що це перший з семи етапі Діамантової ліги, на якому був представлений біг на 400 метрів з бар’єрами серед жінок.

Також в Бірмінгемі в змаганнях в стрибках в довжину заявлена Марина Бех.

Нагадаємо, на попередньому етапі Діамантової ліги вона стала другою в потрійному стрибку.

Сергій Лук'яненко
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Анна Рижикова Вікторія Ткачук

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