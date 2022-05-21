Три українки виступлять на другому етапі Діамантової ліги
Відразу ж дві українки пробилися в трійку призерів одного забігу на етапі Діамантової ліги
Вікторія Ткачук і Анна Рижикова прекрасно виступили у Бірмінгемі
17:28
Дві українки фінішували в трійці призерів на дистанції 400 метрів з бар’єрами на етапі Діамантової ліги в Бірмінгемі, Велика Британія.
Вікторія Ткачук і Анна Рижикова фінішували на другій і третій позиціях відповідно, поступившись лишень дворазовій чемпіонці Олімпійських ігор американці Далайлі Мухаммад.
Варто відзначити, що це перший з семи етапі Діамантової ліги, на якому був представлений біг на 400 метрів з бар’єрами серед жінок.
Також в Бірмінгемі в змаганнях в стрибках в довжину заявлена Марина Бех.
Нагадаємо, на попередньому етапі Діамантової ліги вона стала другою в потрійному стрибку.
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