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Світовий бокс. Тижневик

Вікторія Ткачук: «Я виходила на змагання, бо хочу продемонструвати світу, що ми сильна країна»

Українка фінішувала другою на етапі Діамантової ліги
Легка атлетика
18:51
Вікторія Ткачук: «Я виходила на змагання, бо хочу продемонструвати світу, що ми сильна країна»

Українська бігунка Вікторія Ткачук посіла друге місце на дистанції 400 метрів з бар’єрами на етапі Діамантової ліги в Бірмінгемі. Після фінішу вона пояснила, як приймала рішення змагатися в часи, коли у неї на батьківщині війна:

«Це були нові відчуття після такої затяжної підготовки до сезону. У мене було багато емоцій, коли я виходила на ці змагання, тому що я хочу підтримати свою країну, я хочу продемонструвати світу, що ми сильна країна, а також я хочу підтримати свою сім’ю.

Для мене було важливо виступити. Так, було важко тренуватися, коли твоя сім’я перебуває у небезпеці. Проте я рада допомогти наочно. І я тут завдяки нашим солдатам, нашим людям, котрі захищають країну. Я пишаюся нею.

Як для старту сезону, то результат нормальний. У мене були певні помилки, деякі помилки з моїм ритмом. Так що потрібно буде попрацювати з тренером, побачити, що ми ще можемо зробити перед чемпіонатом світу цього літа».

Третьою у забігу фінішувала Анна Рижикова. Вона також пояснила, наскільки важливим для неї був цей старт:

«Я дійсно задоволена своїм виступом, але не задоволена помилками, сподіваюся, наступного разу вийде краще.

Однак я рада фінішувати третьою і справді рада бути тут. Для мене було задоволенням виступати за такої публіки. Вони так мене підтримували. І я хочу подякувати трибунам, а також Великій Британії за їхню підтримку народу України.

Це все непросто психологічно, оскільки я постійно переглядаю новини, телефоную батьками, чоловіку, моїй сім’ї, яка живе в Україні.

Мені приємно бути частиною Діамантової ліги. І це дуже важливо для мене, що я тут і намагаюся виступити якомога краще для своєї країни».

Також в Бірмінгемі виступала Марина Бех. Вона посіла друге місце у стрибках в довжину.

Сергій Лук'яненко
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Вікторія Ткачук Анна Ярощук-Рижикова

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