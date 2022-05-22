Третя перемога поспіль! Ферстаппен став першим на драматичному Гран-прі Іспанії
Ферстаппен вперше в сезоні став лідером чемпіонату, Red Bull випередив Ferrari
Проблеми Леклера дорого коштували «Скудерії»
Фото: Getty Images
Діючий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен виграв третій підряд етап Гран-прі і вперше в сезоні вийшов на перше місце в загальному заліку.
Топ-10 загального заліку:
First time @Max33Verstappen has led this season #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/vWG1GZduJt— Formula 1 (@F1) May 22, 2022
Також через проблеми з надійністю у першого номера Ferrari Шарля Леклера «Скудерія» пропустила на перше місце Кубка Конструкторів Red Bull:
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