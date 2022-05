Ферстаппен вперше в сезоні став лідером чемпіонату, Red Bull випередив Ferrari

Фото: Getty Images

Діючий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен виграв третій підряд етап Гран-прі і вперше в сезоні вийшов на перше місце в загальному заліку.

Топ-10 загального заліку:

