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Ферстаппен вперше в сезоні став лідером чемпіонату, Red Bull випередив Ferrari

Проблеми Леклера дорого коштували «Скудерії»
Автоспорт Формула-1
20:56
Ферстаппен вперше в сезоні став лідером чемпіонату, Red Bull випередив Ferrari
Фото: Getty Images

Діючий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен виграв третій підряд етап Гран-прі і вперше в сезоні вийшов на перше місце в загальному заліку.

Топ-10 загального заліку:

Також через проблеми з надійністю у першого номера Ferrari Шарля Леклера «Скудерія» пропустила на перше місце Кубка Конструкторів Red Bull:

Результати Гран-прі Іспанії.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Шарль Леклер Макс Ферстаппен Ferrari Red Bull

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