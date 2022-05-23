Керівник Mercedes: «Якби не аварія, Хемілтон би боровся за перемогу на Гран-прі Іспанії»

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Виконавчий директор Mercedes Тото Вольфф поділився думками щодо зіткнення Льюїса Хемілтона та Кевіна Магнуссена на Гран-прі Іспанії. Слова австрійця приводить Sky Sports:



Я радий, що ми не покликали Льюїса в бокси, бо цей заїзд видався цінним щодо порівняння болідів, налаштувань і роботи з гумою. Ми бачили загострення проблеми і не розуміли, чи вдасться завершити гонку. Ми буквально отягнули до фінішу.