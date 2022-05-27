Расселл: «Mercedes наблизився до позицій Red Bull і Ferrari»
Керівник Red Bull розповів, що більше половини команд можуть пропустити останні 4 гонки
6 колективів не вкладаються в ліміт бюджету
Фото: Getty Images
Виконавчий директор Red Bull Крістіан Хорнер заявив, що більшість команд можуть пропустити останні етапи через ліміт бюджетів:
Зараз набирається вже шість команд, які ризикують пропустити останні чотири гонки через те, що у них просто закінчаться бюджети. Це стосується не лише великих команд. Команди середньої групи вже страждають від інфляції, і в другій половині року ситуація може виявитися лише гіршою.
Розбиратися із ситуацією має FIA. Я знаю, що вони дуже серйозно занепокоєні цим, і вони знають, що багато команд вже мають проблеми з виконанням бюджетів.
Вартість вантажоперевезень зросла вчетверо з незалежних від нас причин. Але тепер із цим мають розбиратися організатори чемпіонату та FIA. У федерації зараз новий президент Мохеммед бін Сулайєм, і для нього це добрий шанс проявити себе. Нехай діє разом із Стефано Доменікалі та його командою.
Нагадаємо, що Red Bull обійшов Ferrari в Кубку Конструкторів після перемоги Макса Ферстаппена в Іспанії.
Коментарі 0