Керівник Red Bull розповів, що більше половини команд можуть пропустити останні 4 гонки

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Виконавчий директор Red Bull Крістіан Хорнер заявив, що більшість команд можуть пропустити останні етапи через ліміт бюджетів:



Розбиратися із ситуацією має FIA. Я знаю, що вони дуже серйозно занепокоєні цим, і вони знають, що багато команд вже мають проблеми з виконанням бюджетів.

Вартість вантажоперевезень зросла вчетверо з незалежних від нас причин. Але тепер із цим мають розбиратися організатори чемпіонату та FIA. У федерації зараз новий президент Мохеммед бін Сулайєм, і для нього це добрий шанс проявити себе. Нехай діє разом із Стефано Доменікалі та його командою.