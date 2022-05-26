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Колишній власник Формули-1 був заарештований за звинуваченням за незаконне носіння зброї

Повідомляється, що у Берні Екклстоуна був виявлений пістолет
Автоспорт Формула-1
16:00
Колишній власник Формули-1 був заарештований за звинуваченням за незаконне носіння зброї

Колишній власник Формули-1 Берні Екклстоун був заарештований в аеропорту Віракопос, Сан-Паулу, за незаконне носіння зброї, повідомляє Reuters.

Зброя була виявлена, коли його сумка проходила через контроль, коли він готувався сісти на приватний рейс до Швейцарії. Повідомляється, що у колишнього власника «Королівських гонок» був виявлений пістолет.

Визнавши, що пістолет належить йому, Берні заявив, що не знав про його перебування в багажі. Екклстоун заплатив заставу, і йому було дозволено завершити свою подорож до Швейцарії.

Берні Екклстоун незадоволено висловився про діючі пілотів Формули- 1.

Рене Тер Велде
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Новини: Автоспорт

Колишній власник Формули-1 був заарештований за звинуваченням за незаконне носіння зброї
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