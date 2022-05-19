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«Ласкаво просимо до нашого клубу!» Алонсо підколов Хемілтона

Іспанець нагадав, наскільки все в Формулі-1 залежить від боліда
Автоспорт Формула-1
20:11
«Ласкаво просимо до нашого клубу!» Алонсо підколов Хемілтона

Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо познущався з семиразового чемпіона Ф-1 Льюїса Хемілтона, для якого цей сезон видається не найкращим:

Такий наш спорт. Іноді в тебе суперболід, а іноді вона поступається у швидкості, але все одно треба боротися до останнього. Цього сезону більше залежить від пілота, але все ще роль боліда дуже велика.

Льюїс пілотує так само добре, як і в минулі вісім років. Він довго домінував у чемпіонаті, побив багато рекордів, здобув понад 100 перемог. І ось тепер він проїжджає своє ідеальне коло, як, наприклад, у Мельбурні, і виявляє себе на секунду позаду лідера. Що ж, ласкаво просимо до нашого клубу!

У Формулі-1 цифри ніколи не відображають твою форму. Це найкомандніший вид спорту з усіх, але коли ти успішний, ти волієш не звертати на це уваги. Переможець дуже щасливий, і навіть якщо він каже, що це заслуга команди, все одно вітання отримує пілот.

Так було і зі мною, коли у 2005 та 2006 роках я ставав чемпіоном з Renault. Я тоді переміг самого Міхаеля Шумахера. Але по правді сказати, мій болід тоді був надійнішим, ніж у Шумахера, і в швидкості моя машина не поступалася. Але все одно всі вітали лише мене. Потім у такому ж становищі опинився Льюїс.

Щоб завоювати 100 поулів у Формулі-1, Хемілтон мав роками виступати на найкращій машині. Я ж часом творив неможливе на трасі, але опинявся лише 15-м. Як мені пояснити глядачам, що я тоді їхав найкраще? Та ніяк. Зрозумійте, Хемілтон досяг дуже багато минулого. Але цей рік нагадав йому, як важливо те, чим ти кермуєш.

Джордж був дуже швидкий у минулому, так що всі очікували від нього, що він стане серйозним викликом для Льюїса. Але я все ж таки думаю, що до кінця року Хемілтон обжене його по очкам. Поки що пройшло лише п'ять етапів, які склалися на користь Рассела. Але у Льюїса точно більше досвіду і, можливо, більше таланту.

Нагадаємо, що на останньому Гран-прі Хемілтон фінішував шостим, а Алонсо –дев’ятим.

Джерело: motorsport.com Олег Шумейко-молодший
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Теги

Льюїс Хемілтон Фернандо Алонсо

Коментарі 1

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19 травня 2022р. 20:43
"обжене його по окулярах" - ви хоча б вичитуйте, коли машинний переклад впиндючуєте!
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