Феттель: «Не знаю, чи доведеться мені ще раз виступити на Гран-прі Німеччини»
Мік Шумахер може замінити феттель в Aston Martin
Чотириразовий чемпіон світу незабаром може закінчити кар'єру
Німецький гонщик Haas Мік Шумахер в наступному сезоні може замінити свого співвітчизника Себастьяна Феттеля в Aston Martin, в разі якщо чотириразовий чемпіон світу вирішить закінчити кар'єру.
Альтернативний сценарій має на увазі перехід Фернандо Алонсо з Alpine.
Себастьян Феттель розповів, В чому Мік Шумахер схожий на свого легендарного батька Міхаеля Шумахера.
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