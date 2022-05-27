Мік Шумахер може замінити феттель в Aston Martin

Чотириразовий чемпіон світу незабаром може закінчити кар'єру

Німецький гонщик Haas Мік Шумахер в наступному сезоні може замінити свого співвітчизника Себастьяна Феттеля в Aston Martin, в разі якщо чотириразовий чемпіон світу вирішить закінчити кар'єру.

Альтернативний сценарій має на увазі перехід Фернандо Алонсо з Alpine.

Себастьян Феттель розповів, В чому Мік Шумахер схожий на свого легендарного батька Міхаеля Шумахера.