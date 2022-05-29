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Пілоти Ferrari займуть перший ряд Гран-прі Монако

Макс Ферстаппен буде стартувати слідом за ними
Автоспорт Формула-1
07:52
Пілоти Ferrari займуть перший ряд Гран-прі Монако

Пілот Ferrari Шарль Леклер завоював поул-позицію Гран-прі Монако. Другий час показав його напарник по команді Карлос Сайнс. Третім в гонці буде стартувати діючий чемпіон, представник Red Bull Макс Ферстаппен.

Відзначимо, що третій сегмент кваліфікації був завершений передчасно, через аварії Серхіо Переса (Red Bull) і Сайнса.

Результати кваліфікації Гран-прі Монако:

Нагадаємо, Гран-прі Монако вважається найпрестижнішим етапом у Формулі-1. Старт гонки запланований на 16:00.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Шарль Леклер Карлос Сайнс Макс Ферстаппен Ferrari Red Bull

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