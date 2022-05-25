Хемілтон: «Расселл показав розкішний виступ на Гран-прі Майамі»
Расселл: «Mercedes наблизився до позицій Red Bull і Ferrari»
Британець розповів, коли німецька команда підніметься на новий рівень
Пілот Mercedes Джордж Расселл розповів, коли німецька команда підніметься на новий рівень.
Британця цитує портал F1i.com:
«Я вважаю Mercedes кращим колективом. Якщо хтось здатний впоратися з такими проблемами, повернути швидкість, то наша команда. Я спостерігав, як Mercedes згуртовується у важкі моменти. Команда знайшла це рішення, що вже є досягненням. Але я дійсно вважаю, що ми тільки почали покращувати машину.
Думаю, ми в добрих трьох або чотирьох гонках від справжньої боротьби на тому ж рівні. Але, безумовно, ми наблизилися до Red Bull і Ferrari».
Джордж Расселл зізнався, що не прагне за всяку ціну стати чемпіоном в поточному сезоні.