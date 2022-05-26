Ріккардо: «Я не уявляю себе в Формулі-1 в 40 років»
Ріккардо зізнався, що у нього немає контракту з McLaren на 2023 рік
Австралієць зазначив, що проведе переговори з британською командою до літньої перерви
Пілот McLaren Даніель Ріккардо зізнався, що у нього немає контракту з британською командою на 2023 рік.
Австралійця цитує портал Motorsport-Total:
«Ні, поки ми з командою не обговорювали нову угоду на новий сезон. Але я впевнений, що до літньої перерви проведемо переговори.
Цікавий і правильний питання. Ви змусили мене сказати те, що я не повинен був говорити!»
Даніель Ріккардо розповів, коли планує завершити кар'єру.
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