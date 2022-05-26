Ріккардо зізнався, що у нього немає контракту з McLaren на 2023 рік

Австралієць зазначив, що проведе переговори з британською командою до літньої перерви

Пілот McLaren Даніель Ріккардо зізнався, що у нього немає контракту з британською командою на 2023 рік. Австралійця цитує портал Motorsport-Total: «Ні, поки ми з командою не обговорювали нову угоду на новий сезон. Але я впевнений, що до літньої перерви проведемо переговори. Цікавий і правильний питання. Ви змусили мене сказати те, що я не повинен був говорити!» Даніель Ріккардо розповів, коли планує завершити кар'єру.

Рене Тер Велде