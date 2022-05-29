Шумахер потрапив в жахливу аварію – болід розірвало на дві частини

На щастя, з пілотом все гаразд

Фото: Getty Images

Пілот Haas Мік Шумахер розбив болід під час Гран-прі Монако.



Німець не втримав автомобіль на підсихаючій трасі після того, як змінив шини на Hard. Виглядало дуже жахливо, та з Шумахером все в порядку.

SAFETY CAR



Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg — Formula 1 (@F1) May 29, 2022

Нагадаємо, що на уік-енді в Саудівській Аравії німець розклав машину і був госпіталізований.