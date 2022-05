Шумахер потрапив в жахливу аварію – болід розірвало на дві частини

Фото: Getty Images

Пілот Haas Мік Шумахер розбив болід під час Гран-прі Монако.



Німець не втримав автомобіль на підсихаючій трасі після того, як змінив шини на Hard. Виглядало дуже жахливо, та з Шумахером все в порядку.

