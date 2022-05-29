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Шумахер потрапив в жахливу аварію – болід розірвало на дві частини

На щастя, з пілотом все гаразд
Автоспорт Формула-1
18:46
Шумахер потрапив в жахливу аварію – болід розірвало на дві частини
Фото: Getty Images

Пілот Haas Мік Шумахер розбив болід під час Гран-прі Монако.

Німець не втримав автомобіль на підсихаючій трасі після того, як змінив шини на Hard. Виглядало дуже жахливо, та з Шумахером все в порядку.

Нагадаємо, що на уік-енді в Саудівській Аравії німець розклав машину і був госпіталізований.

Олег Шумейко-молодший
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Мік Шумахер Гран-прі Монако

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