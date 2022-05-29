Мік Шумахер може замінити феттель в Aston Martin
Шумахер потрапив в жахливу аварію – болід розірвало на дві частини
На щастя, з пілотом все гаразд
Фото: Getty Images
Пілот Haas Мік Шумахер розбив болід під час Гран-прі Монако.
Німець не втримав автомобіль на підсихаючій трасі після того, як змінив шини на Hard. Виглядало дуже жахливо, та з Шумахером все в порядку.
SAFETY CAR— Formula 1 (@F1) May 29, 2022
Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg
Нагадаємо, що на уік-енді в Саудівській Аравії німець розклав машину і був госпіталізований.
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