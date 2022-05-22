Третя перемога поспіль! Ферстаппен став першим на драматичному Гран-прі Іспанії
В Іспанії завершився шостий етап Гран-прі сезону-2022 Формули-1.
Першим фінішну лінію перетнув Макс Ферстаппен, а друге місце Серхіо Переса дозволило Red Bull завоювати другий дубль в сезоні. Цікаві події розпочалися з першого кола – Льюїс Хемілтон зіткнувся з Кевіном Магнуссеном. Семиразовий чемпіон був настільки засмучений, що став натякати, що, можливо, краще зайти, аби поберегти болід. Але Mercedes заспокоїв британця, і не даремно. «Срібні стріли» цілилися на 8-у сходинку, а Хемілтон взагалі фінішував п’ятим, ще і був визнаний гонщиком дня!
#F1DriverOfTheDay— Formula 1 (@F1) May 22, 2022
Great effort from @LewisHamilton! #SpanishGP @salesforce pic.twitter.com/AB2AppYMgk
Ferrari провалила гонку. І якщо Карлос Сайнс сам допустив чергову помилку, в результаті закривши топ-4, то Шарль Леклер їхав на перемогу. Але перша в сезоні проблема з надійністю не дозволила монегаску перервати переможну ходу Ферстаппена – автомобіль Шарля втратив потужність.
LAP 27/66— Formula 1 (@F1) May 22, 2022
"No, no, no! What happened?" Leclerc radios
The Ferrari driver has lost power and is out of the race #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/iA2VPKueqT
Але і Макс зіштовхнувся з проблемами по ходу заїзду. Посеред гонки діючий чемпіон Ф-1 зіштовхнувся з проблемами з DRS – вона просто не активувалася, що не дозволяло Ферстаппену видавати максимум на прямих. Не дивлячись на труднощі, лідер Red Bull все ж побачив клітчастий прапор першим.
Imola Miami Barcelona @Max33Verstappen is on a roll! #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/nGnZDgjMUc— Formula 1 (@F1) May 22, 2022
Другий раз в сезоні на подіум заїхав Джордж Рассел. Британець навіть встиг побути лідером гонки, але ненадовго.
LAP 36/66— Formula 1 (@F1) May 22, 2022
Russell peels off into the pits for fresh rubber and Verstappen moves up to P2 with team mate Perez around six seconds up the road.
#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/QRwaPCmyXC
Результати Гран-прі Іспанії:
RACE CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) May 22, 2022
Red Bull's second 1-2 in three races #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/pcXnQsutM4
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