Третя перемога поспіль! Ферстаппен став першим на драматичному Гран-прі Іспанії

Леклера вперше в сезоні підвів болід

Фото: Getty Images

В Іспанії завершився шостий етап Гран-прі сезону-2022 Формули-1.



Першим фінішну лінію перетнув Макс Ферстаппен, а друге місце Серхіо Переса дозволило Red Bull завоювати другий дубль в сезоні. Цікаві події розпочалися з першого кола – Льюїс Хемілтон зіткнувся з Кевіном Магнуссеном. Семиразовий чемпіон був настільки засмучений, що став натякати, що, можливо, краще зайти, аби поберегти болід. Але Mercedes заспокоїв британця, і не даремно. «Срібні стріли» цілилися на 8-у сходинку, а Хемілтон взагалі фінішував п’ятим, ще і був визнаний гонщиком дня!

Ferrari провалила гонку. І якщо Карлос Сайнс сам допустив чергову помилку, в результаті закривши топ-4, то Шарль Леклер їхав на перемогу. Але перша в сезоні проблема з надійністю не дозволила монегаску перервати переможну ходу Ферстаппена – автомобіль Шарля втратив потужність.

LAP 27/66



"No, no, no! What happened?" Leclerc radios



The Ferrari driver has lost power and is out of the race #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/iA2VPKueqT — Formula 1 (@F1) May 22, 2022

Але і Макс зіштовхнувся з проблемами по ходу заїзду. Посеред гонки діючий чемпіон Ф-1 зіштовхнувся з проблемами з DRS – вона просто не активувалася, що не дозволяло Ферстаппену видавати максимум на прямих. Не дивлячись на труднощі, лідер Red Bull все ж побачив клітчастий прапор першим.

Другий раз в сезоні на подіум заїхав Джордж Рассел. Британець навіть встиг побути лідером гонки, але ненадовго.

LAP 36/66



Russell peels off into the pits for fresh rubber and Verstappen moves up to P2 with team mate Perez around six seconds up the road.



#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/QRwaPCmyXC — Formula 1 (@F1) May 22, 2022

Результати Гран-прі Іспанії: