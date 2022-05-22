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Третя перемога поспіль! Ферстаппен став першим на драматичному Гран-прі Іспанії

Леклера вперше в сезоні підвів болід
Автоспорт Формула-1
18:31
Третя перемога поспіль! Ферстаппен став першим на драматичному Гран-прі Іспанії
Фото: Getty Images

В Іспанії завершився шостий етап Гран-прі сезону-2022 Формули-1.

Першим фінішну лінію перетнув Макс Ферстаппен, а друге місце Серхіо Переса дозволило Red Bull завоювати другий дубль в сезоні. Цікаві події розпочалися з першого кола – Льюїс Хемілтон зіткнувся з Кевіном Магнуссеном. Семиразовий чемпіон був настільки засмучений, що став натякати, що, можливо, краще зайти, аби поберегти болід. Але Mercedes заспокоїв британця, і не даремно. «Срібні стріли» цілилися на 8-у сходинку, а Хемілтон взагалі фінішував п’ятим, ще і був визнаний гонщиком дня!

Ferrari провалила гонку. І якщо Карлос Сайнс сам допустив чергову помилку, в результаті закривши топ-4, то Шарль Леклер їхав на перемогу. Але перша в сезоні проблема з надійністю не дозволила монегаску перервати переможну ходу Ферстаппена – автомобіль Шарля втратив потужність.

Але і Макс зіштовхнувся з проблемами по ходу заїзду. Посеред гонки діючий чемпіон Ф-1 зіштовхнувся з проблемами з DRS – вона просто не активувалася, що не дозволяло Ферстаппену видавати максимум на прямих. Не дивлячись на труднощі, лідер Red Bull все ж побачив клітчастий прапор першим.

Другий раз в сезоні на подіум заїхав Джордж Рассел. Британець навіть встиг побути лідером гонки, але ненадовго.

Результати Гран-прі Іспанії:

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Макс Ферстаппен Шарль Леклер Джордж Расселл Серхіо Перес Льюїс Хемілтон

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