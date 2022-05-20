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17-річний центровий «Дніпра» підписав контракт з командою Пустового

Назарій Кушніренко продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії
Баскетбол Українські легіонери
14:16
17-річний центровий «Дніпра» підписав контракт з командою Пустового
Назарій Кушніренко / Фото - basket.com.ua
Вихованець «Дніпра» 17-річний український центровий Назарій Кулішенко став гравцем іспанської «Гран-Канарї». Про це повідомляє PRIME Athlete Management.

У сезоні-2021/22 Кулішенко виступав за «Дніпро» у Вищій лізі. Він провів 20 матчів за клуб, в середньому набирав 10,4 очка, 6,9 підбору, 1,6 блок-шота за 26 хвилин на майданчику.

За «Гран-Канарія» також виступає центровий збірної України Артем Пустовий.

Минулим літом Кулішенко став одним з найефективніших гравців Еврочелленджера в категорії U-16. Цього літа очікується виступ Кулішенко за збірну України U-18, яка спробує повернутися в Дивізіон А. Збірна України під керівництвом Валерія Плеханова зіграє в Румунії з 29 липня по 7 серпня.

Напередодні український розігруючий Віталій Зотов в складі ВЕФ виграв чемпіонат Латвії.
Володимир Кириченко
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