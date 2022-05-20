17-річний центровий «Дніпра» підписав контракт з командою Пустового

Назарій Кушніренко продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії

Назарій Кушніренко / Фото - basket.com.ua

Вихованець «Дніпра» 17-річний український центровийстав гравцем іспанської «Гран-Канарї». Про це повідомляєУ сезоні-2021/22 Кулішенко виступав за «Дніпро» у Вищій лізі. Він провів 20 матчів за клуб, в середньому набирав 10,4 очка, 6,9 підбору, 1,6 блок-шота за 26 хвилин на майданчику.За «Гран-Канарія» також виступає центровий збірної України АМинулим літом Кулішенко став одним з найефективніших гравців Еврочелленджера в категорії U-16. Цього літа очікується виступ Кулішенко за збірну України U-18, яка спробує повернутися в Дивізіон А. Збірна України під керівництвомзіграє в Румунії з 29 липня по 7 серпня.Напередодні український розігруючий