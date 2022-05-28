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47 очок Батлера допомогли «Майамі» обіграти «Бостон» і зрівняти рахунок у фінальній серії плей-офф Сходу

Вирішальний матч протистояння пройде на майданчику «Хіт»<br> <br>
Баскетбол НБА
07:24
47 очок Батлера допомогли «Майамі» обіграти «Бостон» і зрівняти рахунок у фінальній серії плей-офф Сходу
«Бостон» – «Майамі» / Фото - si.com
НБА. Плей-офф. Фінал Східної конференції. шостий матч

«Бостон» – «Майамі» 103:111 (22:29, 24:19, 29:34 28:29), рахунок в серії 3:3

«Бостон»: Тейтум (30 + 9 підборів – 7 втрат), Браун (20 + 6 фолів), Смарт (14), Вільямс (12), Хорфорд (3 + 9 підборів) – старт; Вільямс (2), Уайт (22), Прітчард (0)

«Майамі»: Батлер (47 + 9 підборів + 8 передач + 4 перехоплень), Лаурі (18 + 10 передач + 6 фолів), Струс (13 + 6 фолів), Такер (11), Адебайо (6 + 9 підборів) – старт; Мартін (5), Вінсент (2), Оладіпо (9), Робінсон (0)


Вирішальний матч серії відбудеться 30 травня в Майамі. 

Володимир Кириченко
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Бостон Селтікс Майамі Хіт

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