«Анадолу Ефес» здолав «Реал» і вдруге поспіль виграв Євролігу

Залишив без трофею рекордсменів турніру

Турецький «Анадолу Ефес» став переможцем Євроліги 2021/22 і захистив свій чемпіонський титул.

Суперником у фіналі став «Реал», який вигравав турнір рекордні 10 разів. І матч, одним з суддів котрого був відомий український рефері Борис Рижик, завершився перемогою «Ефесу» з різницею в одне очко – 58:57.

Таким чином, лише вчетверте за часів «Фіналу чотирьох» котрійсь з команд вдалося захистити титул чемпіонів Євроліги. Попереднього разу подібне вдалося «Олімпіакосу», що вигравав трофей в 2012, а потім і в 2013 роках.

Варто відзначити, що матч за третє місто виграла «Барселона». Суперником каталонців був «Олімпіакос».

Євроліга. Фінал

«Реал» – «Анадолу Ефес» 57:58 (15:14, 19:15, 8:11, 15:18)

Протокол матчу .