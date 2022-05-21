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«Анадолу Ефес» здолав «Реал» і вдруге поспіль виграв Євролігу

Залишив без трофею рекордсменів турніру
Баскетбол
21 травня 22:40
«Анадолу Ефес» здолав «Реал» і вдруге поспіль виграв Євролігу

Турецький «Анадолу Ефес» став переможцем Євроліги 2021/22 і захистив свій чемпіонський титул.

Суперником у фіналі став «Реал», який вигравав турнір рекордні 10 разів. І матч, одним з суддів котрого був відомий український рефері Борис Рижик, завершився перемогою «Ефесу» з різницею в одне очко – 58:57.

Таким чином, лише вчетверте за часів «Фіналу чотирьох» котрійсь з команд вдалося захистити титул чемпіонів Євроліги. Попереднього разу подібне вдалося «Олімпіакосу», що вигравав трофей в 2012, а потім і в 2013 роках.

Варто відзначити, що матч за третє місто виграла «Барселона». Суперником каталонців був «Олімпіакос».

Євроліга. Фінал

«Реал» – «Анадолу Ефес» 57:58 (15:14, 19:15, 8:11, 15:18)

Протокол матчу.

Сергій Лук'яненко
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