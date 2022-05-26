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«Бостон» обіграв «Майамі» і повів в серії

Уже в наступному матчі «Селтікс» можуть оформити загальну перемогу
Баскетбол НБА
09:23
«Бостон» обіграв «Майамі» і повів в серії

НБА. Фінал Східної конференції

«Майамі» – «Бостон»80:93 (19:17, 23:20, 16:32, 22:24) Рахунок в серії: 2:3

«Майамі»: Адебайо (18 + 10 підборів), Батлер (13), Такер (7 + 11 підборів), Струс (4), Лаурі (0) - старт; Вінсент (15), Робінсон (11), Калеб Мартін (7), Оладіпо (3), Юртсевен (2), Хайсміт (0).

«Бостон»: Браун (25), Тейтум (22 + 12 підборів + 9 передач + 5 втрат), Хорфорд (16 + 7 підборів), Р. Вільямс (6 + 10 підборів), Смарт (5) - старт; Уайт (14), Г. Вільямс (5), Несміт (0), Морган (0), Корнет (0), Фіттс (0), Стаускас (0), Прітчард (0).


Карен Агабекян
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Майамі Хіт Бостон Селтікс

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