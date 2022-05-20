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«Бостон» розгромив «Маямі» та зрівняв рахунок у серії

Смарт був близький до трипл-даблу
Баскетбол НБА
07:30
«Бостон» розгромив «Маямі» та зрівняв рахунок у серії
Фото: Getty Images

НБА. Плей-оф. Фінал Східної конференції

«Маямі» – «Бостон» 102:127 (24:35, 21:35, 26:26, 31:31) Рахунок у серії – 1:1

«Маямі»: Батлер (29), Вінсент (14), Струс (6), Адебайо (6 + 9 підбирань), Такер (5) – старт; Оладіпо (14), Хірро (11), Калеб Мартін (7), Робінсон (6), Дедмон (2), Юртсевен (2).

«Бостон»: Тейтум (27), Браун (24 + 8 підбирань), Смарт (24 + 9 підбирань + 12 передач), Хорфорд (10), Р. Вільямс (5) – старт; Г. Вільямс (19), Прітчард (10), Стаускас (3), Тайс (2), Корнет (2), Морган (1), Несміт (0).

Олег Шумейко-молодший
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