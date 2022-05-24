«Голден Стейт» знаходиться в кроці від виходу у фінальну серію плей-офф НБА
«Бостон» з різницею в 20 очок обіграв «Маямі» і зрівняв рахунок в серії
Відбувся четвертий матч фіналу Східної конференції
НБА. Плей-оф. Фінал Східної конференції. Четвертий матч
«Бостон» – Маямі »102-82 (29-11, 28-22, 19-19, 26-30). Рахунок в серії 2: 2
«Бостон»: Тейтум (31 + 8 підборів), Уайт (13 + 8 підборів), Уільямс (12 + 9 підборів), Браун (12 + 7 підборів), Хорфорд (5 + 13 підборів + 4 блокшотов) - старт; Уільямс (7), Морган (0), Фіттс (0), Несміт (2), Тайс (4), Прітчард (4, Стаускас (2)
«Майамі»: Адебайо (9), Батлер (6 + 7 підборів), Лаурі (3), Такер (0), Струс (0) - старт; Хайсміт (0), Мартін (12), Де, Юртсевен (2), Вінсент (6 + 7 передач), Оладіпо (23), Робінсон (14)
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