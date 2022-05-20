Євроліга перенесла матч російських команд на нейтральну територію
Божевільний триочковий Міціча приніс «Ефесу» перемогу над «Олімпіакосом» в Фіналі чотирьох Євроліги
«Барселона» не змогла вирвати перемогу у «Реала» і залишилася за бортом чемпіонського матчу
У першому півфінальному матчі турецька «Анадолу Ефес» обіграв грецький «Олімпіакос» – 77:74. Перемогу чинному чемпіону турніру принесло триочкове потрапляння Васілія Міціча під сирену.
Путівку в фінал головного європейського клубного турніру також завоював «Реал», який в напруженій кінцівці взяв верх над «Барселоною» (86:83), хоча на старті другої половини мадридський клуб програвав 13 очок.
Євроліга. Фінал чотирьох. 1/2 фіналу
«Олімпіакос» – «Ефес» 74:77 (21:18, 22:24, 20:24, 11:11)
«Олімпіакос»: Дорсі (11), Папаніколау (10), Фалло (7), Везенков (5 + 8 підборів), Уолкап (5) – старт; Слукас (11), Маккіссік (12), Мартін (111), Принтеза (2), Ларендзакіс (0)
«Ефес»: Ларкін (21 + 7 передач), Міціч (15 + 9 передач), Пляйсс (8 + 7 підборів), Морман (0), Андерсон (0) – старт; Брайант (16), Сінглтон (5), Данстон (12), Бобуа (0)
«Барселона» – «Реал» 83:86 (19:19, 26:15, 11:26, 27:26)
«Барселона»: Міротіч (26 + 12 підборів), Лапровіттола (17), Екзам (7), Калатес (4 + 9 передач), Шанли (2) – старт; Девіс (15), Абрінес (7), Хіггінс (0), Йокубайтіс (4), Хейс (0), Шмітс (1), Куріч (0)
«Реал»: Ябуселе (18 + 8 підборів), Козюр (18), Гру (7 + 7 підборів), Ханга (4), Вільямс-Госс (0) – старт; Юль (15), Тавареш (<), Пуарье (6), Фернандес (3), Абальде (7), Тейлор (0)
Таким чином, у фіналі Євроліги зустрінуться турецький «Ефес» і іспанський «Реал». Матч відбудеться 21 травня.
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