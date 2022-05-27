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«Бруклін» може обміняти Ірвінга за схемою «сайн-енд-трейд»

Генменеджер «Нетс» не став гарантувати підписання нового контракту з розігруючим
Баскетбол НБА
18:40
«Бруклін» може обміняти Ірвінга за схемою «сайн-енд-трейд»

Генеральний менеджер «Брукліна» Шон Маркс не став гарантувати підписання нового контракту із зоряним розігруючим команди Кайрі Ірвінгом.

За поточною угодою у Ірвінга є опція гравця на наступний сезон вартістю 36,7 мільйона доларів. У разі активації даного пункту Кайрі може продовжити контракт цього літа. Сам захисник неодноразово говорив, що має намір залишитися в «Нетс».

Проте, якщо Ірвінг відмовиться від опції на наступний сезон і не зможе домовитися з «Нетс» про новий контракт, клуб розгляне можливість обміну Кайрі за схемою «сайн-енд-трейд».

«Лейкерс» обговорювали можливість придбання Кайрі Ірвінга у «Брукліна».

Рене Тер Велде
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Теги

Бруклін Нетс Кайрі Ірвінг

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